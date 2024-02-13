Бухты Севастополя будут патрулировать «Морские скорпионы»

В Севастополе провели первые морские испытания беспилотного катамарана «Морской скорпион». Его задача – собирать мусор в воде.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спроектировали и собрали морского уборщика студенты Политехнического института СевГУ.

Полутораметровый катамаран весит около 60 кг и похож на скорпиона с загнутым вверх хвостом. Он убирает мусор, который находится на поверхности воды – пластик, бумагу и древесину.

Аппарат снабжен двумя аккумуляторами, которые можно заряжать, оснащен двумя винтами и управляется с пульта с помощью радиоволн. Робот-уборщик может отходить от оператора на расстояние до 500 метров, вращаться на 360 градусов. Хвост морского скорпиона – своеобразный радиомаяк, который принимает сигналы.

Механизм для сбора мусора находится внутри аппарата и представляет собой ячеистую сеть. С помощью пульта управления оператор открывает на аппарате шторку, и мусор попадает в сеть. Саму сетку можно извлечь, не доставая аппарат из воды, очистить и поставить обратно.

Теперь в СевГУ планируют модернизировать устройство, оснастить рабочим зрением, сделать защиту на винты, захватывающие устройства и укомплектовать внешней сетью, которая может расширяться по мере сбора отходов.

«Морской скорпион» сможет заниматься уборкой мусора в бухтах Севастополя. Проблема эта для нас актуальная. По словам директора НОЦ «МореАгроБиоТех» Алексея Чуклина, устройство планируют использовать по назначению в Артбухте и на яхтенной марине в Балаклаве», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Севастопольцы отмечают, что собирать мусор в море – дело нужное, но интересуются сколько полутора метровый «скорпион» может собрать на одной зарядке. «Старые мусоросборщики иной раз день собирали столько мусора, что приходилось самосвал для перегрузки вызывать!» – вспоминают горожане советские времена, когда в бухтах с утра до вечера «бегали» катера-уборщики с широким «забралом» впереди.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube