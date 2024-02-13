Ялта войдет в туристический сезон с закрытыми набережными и разрушающими подпорными стенами

Част ялтинских набережных грядущим летом будет закрыта и для туристов, и для местных жителей. Об этом заявила глава города Янина Павленко, отметив, что последние сорок лет берегоукрепительным сооружениям не уделялось должного внимания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время ноябрьского «шторма века» в Ялте были разрушены – частично или полностью – 58 берегоукрепительных сооружений. На их ремонт и реконструкцию город надеется получить средства из федерального резервного фонда. Завершить восстановление к курортному сезону, разумеется не удастся.

«Мы понимаем, что какую-то часть нам придется все-таки закрыть на время проведения ремонтных работ. Мы должны таким образом обустроить работу, чтобы в каждом поселке остались доступные пляжи», – цитирует Павленко РИА Новости Крым.

Градоначальница добавила, что еще одной серьезной проблемой стали разрушающиеся подпорные стены, в том числе и в руслах рек:

«У нас две центральные реки, и обе пострадали, – сообщила Павленко. – Стена напротив Пионерского парка и с одной, и со второй стороны разрушается с катастрофической скоростью. Обвалилась огромная стена в центре Алупки. И многие-многие другие места…»

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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