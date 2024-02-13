В Крыму адвокат ложными обещаниями выманил у клиента около 2 млн рублей

Бывший адвокат адвокатской палаты Республики Крым и его сообщница предстанут перед судом за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в январе 2022 года супружеская пара из Джанкойского района обратилась к действующему на тот момент адвокату за юридической помощью. Адвокат вместе со знакомой разработали план, как «развести» клиента на солидную сумму: обратившимся сообщили, что после явки мужчины к следователю он будет задержан и заключен под стражу. Клиенту было предложено оформить больничный лист за 38 тысяч рублей и скрыться от следствия до разрешения ситуации.

Затем сообщники получили от супругов и их родственников более 1,8 млн. рублей, которые, по заверениям адвоката и его знакомой, должны быть направлены на прекращение уголовного преследования, обысков, оперативно-розыскных мероприятий, а также оформление инвалидности фигуранту дела и изменение квалификации преступных действий. При этом взятые на себя обязательства подельники выполнять не планировали, повлиять на обстоятельства дела не могли.

«Преступные действия адвоката и его знакомой были пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Под тяжестью представленных доказательств вину в совершенном преступлении оба задержанных признали в полном объеме, – сообщили в ведомстве. – Следователем управления по особо важным делам уголовное дело в отношении бывшего адвоката и его знакомой по обвинению в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере завершено».

Джанкой, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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