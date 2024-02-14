В Керчи задержали участника крупной ОПГ, объявленного в международный розыск

В Керчи задержали участника крупной организованной преступной группы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в декабре минувшего года на территории, прилегающей к ресторану «Видная застава» в Ленинском городском округе Подмосковья произошла перестрелка, в которой один человек погиб, еще один был ранен.

По одной версии, поссорились члены группировки вора в законе Джавида Мамедова (он же Дато Агджабединский). По другой – повздорили представили двух кланов – Руфо Гянджинского и Дато Агджабединского. Первого после происшествия даже допрашивали правоохранительные органы – по первоначальной информации стрелял именно он.

В январе выяснилось, что глава клана проходит в деле как свидетель, а за убийство в международный розыск объявили одного из его людей. Его-то и задержали на днях сотрудники ФСБ на Крымском мосту. Мужчина с чужим паспортом пытался выехать с полуострова в Краснодарский край.

При задержании он заявил, что паспорт нашел в такси, сообщает telegram-канала «Mash на волне».

Керчь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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