Хамса «оккупирует» прибрежные воды Крыма

Вылов рыбы в Крыму увеличился почти на треть.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала января общий вылов рыбы составил 6 тысяч 200 тонн, что почти на 30% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

«Увеличился промысел за счет улучшения логистики, уменьшения пути прохождения, – пояснил в эфире радио «Спутник в Крыму» заместитель руководителя Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Иван Сокол. – Раньше нашим рыбакам приходилось долго искать, а в настоящий момент рыба скопилась у берегов Крыма, и нам не надо идти в Краснодарский край или еще куда-то – ловим у своих берегов».

Лидером промысла стала хамса – ее сейчас очень много и в Черном, и в Азовском морях, особенно – у берегов полуострова. Именно рост ее добычи увеличил общий объем вылова. Достаточно хорошо ловятся сельдь и кефаль.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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