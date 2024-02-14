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Среда, 14 февраля 2024, 13:01 мск

Новости Крым

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На Крым надвигается шторм

В Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, 15-16 февраля на полуострове будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 15-20 метров в секунду.

В связи с этим высока вероятность возникновения аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможно нарушение транспортного сообщения. Существует угроза падения деревьев, рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций и обрывов линий электропередачи.

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в четверг в Крыму ожидаются небольшие осадки, но в ночь на пятницу дожди усилятся и перейдут в мокрый снег. Температура воздуха опустится до 0 градусов. Днем 16 февраля ожидается не выше +5.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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