Велосипедист едва не погиб в Крыму, слетев с Белой скалы

В Крыму едва не погиб любитель экстрима.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина приехал из Сочи, чтобы снять эффектное видео – полет на велосипеде с Белой скалы.
Разогнавшись по горе, велосипедист «взлетел» и дернул кольцо парашюта. Маленький вытяжной купол раскрылся сразу же и вытянул основой, но тот зацепился за штатив камеры, закрепленной на велосипеде.
Только возле самой земли штатив выбило из крепления, и основной купол смог раскрыться.
Известно, что велосипедист остался жив, а вот получил ли он какие-либо травмы или просто отделался сильным испугом, не уточняется.
Белогорск, Лиана Макоба
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