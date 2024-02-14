В Севастполе троллейбус врезался в реанимацию, есть пострадавшие

В Севастполе троллейбус врезался в реанимационную машину, ехавшую на вызов.

Как сообщили «Новый День», в городском управлении полиции, ДТП произошло сегодня днем на перекрестке проспекта Генерала Острякова и улицы Олега Кошевого. 33-летний водитель троллейбуса не уступил дорогу реанимации, несмотря на то, что автомобиль скорой помощи двигался с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

После столкновения, троллейбус занесло влево, и он налетел на двигавшийся по встречной полосе автомобиль KIA, вытолкнув легковушку с дороги. Иномарка повисла на парапете над автозаправочной станцией, расположенной на улице Гоголя.

Согласно официальным данным, в ДТП пострадали четыре сотрудника бригады скорой помощи. Был ли в машине пациент, не уточняется.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube