В Севастполе троллейбус врезался в реанимацию, есть пострадавшие

В Севастполе троллейбус врезался в реанимационную машину, ехавшую на вызов.
Как сообщили «Новый День», в городском управлении полиции, ДТП произошло сегодня днем на перекрестке проспекта Генерала Острякова и улицы Олега Кошевого. 33-летний водитель троллейбуса не уступил дорогу реанимации, несмотря на то, что автомобиль скорой помощи двигался с включенными проблесковыми маячками и сиреной.
После столкновения, троллейбус занесло влево, и он налетел на двигавшийся по встречной полосе автомобиль KIA, вытолкнув легковушку с дороги. Иномарка повисла на парапете над автозаправочной станцией, расположенной на улице Гоголя.
Согласно официальным данным, в ДТП пострадали четыре сотрудника бригады скорой помощи. Был ли в машине пациент, не уточняется.
Севастополь, Лиана Макоба
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