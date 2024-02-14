В Ялте любительницу зимних купаний унесло в море

В Ялте женщина, решив искупаться в зимнем море, почти час провела в холодной воде.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, сегодня в 8:44 утра в служба спасения поступил звонок: на Массандровском пляже женщина пошла искупаться и 40 минут не возвращается.

Отметим, сегодня утром в Ялте было +9, а температура морской воды у городского побережья не превышает +10 градусов. В таких условиях человек со специальной «моржевой» подготовкой может продержаться около 4 часов, обычный, но абсолютно здоровый – 20 – 30 минут. Героиня этой истории продержалась около часа.

Прибывшие на вызов спасатели обнаружили ее – уже почти без сил – в 300 метрах от берега. Женщину доставили на пляж, где ей оказали необходимую помощь медики.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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