Власти Украины предлагают покупать бронь от мобилизации – дорого

Власти Украины разрабатываю варианты «экономического бронирования от мобилизации». Таким образом надеются пополнить казну для финансирования этой самой мобилизации.

Как уже сообщал «Новый День», Минобороны страны намерено в ближайшее время мобилизовать 500 тысяч человек. Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял: на то, чтобы одеть, накормить, разместить и обеспечить оружием такое количество новобранцев нет денег.

С другой стороны, бизнес возмущается: при таких подходах к мобилизации, как сейчас, скоро вообще не останется работников и, как следствие, никаких отчислений в бюджет не будет в принципе.

Идея экономического бронирования призвана решить обе проблемы.

Ее суть заключается в том, чтобы предприятия и организации могли забронировать своих сотрудников в обмен на определенную сумму налогов, уплаченных в бюджет. Схема должна действовать параллельно с уже утвержденным порядком бронирования, согласно которому правительство Украины забронировало почти 500 тысяч чиновников и работников критических отраслей экономики.

«И бизнесу, и обществу надо дать какой-то справедливый и понятный механизм, как гарантировать свою работу. Чтобы мы не мобилизовали только тех, кто реально работает «в белую», и поэтому их видно. А чтобы все понимали, что сейчас такое время: либо ты работаешь на бюджет, и так удерживаешь армию, либо ты служишь в армии. Третьего не дано», – заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

Он сообщил: средняя сумма расходов на обучение, вооружение и денежное обеспечение одного мобилизованного составляет около 80 тысяч гривен в месяц. «Поэтому в тылу 4-5 человек должны ежедневно работать, чтобы обеспечить бюджету эти деньги», – подчеркнул Шурма.

Иными словами, чтобы мобилизовать дополнительно 500 тысяч украинцев, необходимо экономически забронировать не менее 2 миллионов человек.

В Офисе президента считают, что нужно ориентироваться на сумму реально полученной заработной платы, с которой платится налог. Нижняя «граница входа», которая позволит претендовать на экономическое бронирование, – 30-35 тысяч гривен в месяц. При такой зарплате налоговые отчисления работника и работодателя составят до 18 тысяч гривен.

Отметим, что в 2023 году таким уровнем заработков на Украине могли похвастаться те, кто трудится в сферах «Информация и телекоммуникации», в также «Финансовая и страховая деятельность».

А средняя номинальная зарплата, по данным Государственной службы статистики, по итогам II квартала не превышала 18 тысяч гривен.

В Верховной раде с подходом правительства не согласны. Нардепы считают, что при использовании модели, предложенной Банковой, все налоги на доходы физлиц пойдут в местные бюджеты, и забрать их оттуда, как показывает опыт, будет достаточно сложно.

Поэтому инициативная группа депутатов, собранная главой экономического комитета Дмитрием Наталухой, предлагает создать спецфонд и ввести военный сбор: за каждого забронированного сотрудника работодатель должен ежемесячно платить 20 тысяч гривен (помимо всех установленных налогов и сборов).

«Обе концепции схожи в оценках поступлений, которые можно будет аккумулировать для бюджета, – пишет «Украинская правда». – По средневзвешенному сценарию, дополнительные поступления могут составить от 200 до 350 миллиардов гривен в год.

Учитывая, что весь бюджет Минобороны на закупку вооружения для ВСУ в 2024 году составляет ориентировочно 270 миллиардов гривен, экономическое бронирование могло бы обеспечить удвоение бюджета на оружие».

Но есть один нюанс: в Федерации работодателей заявляют: и зарплата в 35 тысяч, и 20 тысяч сбор с работодателя неподъемны для большинства их членов. И готовы платить за бронь одного работника не более 6 тысяч гривен в месяц.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube