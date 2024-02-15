Крымская торговая сеть проиграла 12 млн уральскому поставщику

Крымская торговая сеть «Меркурий» проиграла в суде компании «Ариант» из Челябинска, потеряв более 12 млн рублей.

Согласно материалам дела, стороны заключили договор в апреле 2022 года, а летом 2023 «Ариант» уже подал иск, обвинив партнера в неоплате поставок продукции. Истец требовал около 15 млн рублей и просил суд применить к ответчику обеспечительные меры, ссылаясь на то, что в течение против «Меркурия» было выдвинуто 15 аналогичных исков на общую сумму почти в 148 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд накладывать обеспечительные меры не стал, но финансовые требования истца удовлетворил. Правда, не в полном объеме: с «Меркурия» в пользу «Арианта» должны списать 10,7 млн рублей долга и 1,34 млн рублей пени.

Ответчик может обжаловать этот вердикт.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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