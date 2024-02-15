В Севастополе улучшают свойства переработанного пластика

В СевГУ разрабатывают технологии улучшения свойств переработанного пластика.

Как сообщили РИА «Новый День» в вузе, тема переработки практически не разлагающихся пластиковых отходов – одна из самых обсуждаемых в мире, но даже в наиболее развитых странах доля вторичных полимеров – не более 40%. Главная причина – потеря в качестве материала при дороговизне технологического процесса.

«Связано это с тем, что при переработке пластиковых отходов свойства полиэтилена резко падают. И, соответственно, из него сложно изготовить новые изделия, – отмечает директор Научно-образовательного центра «Перспективные технологии и материалы» СевГУ Владимир Гавриш. – С помощью модификации наночастицами возможно воспроизведение первичных характеристик, а в некоторых случаях – даже улучшение свойств материала».

Тандем начинающих ученых – магистрант СевГУ и ученица Лицея-предуниверсария – создал опытный образец повышенной прочности с добавлением наночастиц самого твердого металла – вольфрама. Разработка будет представлена на Всероссийском конкурсе образовательного центра «Сириус».

По словам молодых исследователей, образцы, полученные из немодифицированного пластика и из нового, обладают разными механическими характеристиками. Пока проанализирован только предел прочности на разрыв и относительное удлинение. Ведется работа с полиэтиленом низкого и высокого давления. Предстоит проверить остальные характеристики – например, истираемость.

В ходе исследований гранулы пластика в необходимой пропорции смешивают с нанопорошком карбида вольфрама, а затем нагревают смесь и выдавливают в заготовленную форму. Готовые образцы проверяют на прочность на специальной установке, наращивая силу механического воздействия.

«Это, во-первых, решает экологические проблемы, связанные с производством нефтепродуктов, а во-вторых, это будет выгодно, потому что вторсырьё дешевле, а модификация не несёт такой большой добавочной стоимости. Фактически компании выигрывают на стоимости продукта и, возможно, даже получат прирост в характеристиках материала», – заявляют исследователи.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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