Крымская фирма получила сотни миллионов рублей, выдавая селедку за сайру

В Крыму заершено расследование уголовного дела о производстве фальсифицированных рыбных консервов.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РФ, одна из коммерческих фирм с 2017-го по март 2023 года производила и распространяла консервы, якобы изготовленные из сайры. Однако, по версии следствия, для снижения расходов и увеличения прибыли консервы наполнялись более дешевым пищевым сырьем.

«Информация о подлинном составе продукции на упаковку умышленно не наносилась. Фальсифицированный товар сбывался в торговых сетях на территории Республики Крым и в других регионах страны, – сообщили в ведомстве. – Доход от криминального бизнеса превысил 260 миллионов рублей».

Экспертиза версию следствия подтвердила: внутри изъятых консервных банок оказалась сельдь.

Всего из оборота в трех субъектах Российской Федерации было изъято 30 тысяч банок общей стоимостью 2,5 миллиона рублей.

Руководителя фирмы задержали и предъявили обвинение в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 171.1 УК РФ.

На имущество организации наложен арест на сумму более 2 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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