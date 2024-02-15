В Крыму число ипотечных сделок выросло почти в полтора раза

В 2023 году в Крыму было оформлено более 40 тысяч ипотечных кредитов. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров республики Анна Анюхина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство таких кредитов были взяты под залог недвижимости, на приобретение которых и оформлялись. Кроме жилья по ипотечным программам в Крыму активно приобретают машино-места, коммерческие помещения, апартаменты и другие виды недвижимого имущества.

В целом, количество ипотечных сделок по сравнению с 2022 годом выросло на 38,9%.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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