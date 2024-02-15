Статистика: на президентских выборах Залужный оставил бы Зеленского далеко позади

Украинцы выступают категорически против отставки Залужного и принудительной мобилизации. Таковы результаты первого опроса населения, проведенного после смены главнокомандующего ВСУ. Исследование проводили аналитики «Передовых правовых инициатив».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к отставке Залужного отрицательно относятся более 80% жителей страны, против принудительной мобилизации выступают 90%.

Абсолютное большинство участников опроса высказалось за добровольную мобилизацию (с финансовой мотивацией (94%) и призыв силовиков, работающих в тылу (86,5%).

Если бы выборы президента проходили бы сегодня, то за Залужного проголосовали бы более 38%, за Зеленского – 16%, за Тимошенко – 10%, за Порошенко – 8,%.

Если бы Залужный не принимал участия в выборах, то Зеленский мог бы набрать 21%, Тимошенко – 19%, Порошенко – 14%, Кличко – 7%.

В парламент прошли бы 4 партии: Залужного – 37%, Зеленского – 13%, Тимошенко – 10%, Порошенко – 8%.

В опросе приняли участие более 5тымяч респондентов в возрасте от 18 лет, методом интервью «face-to-face» и по телефону через приложение «IQR». Погрешность – не более 2%.

Напомним, Зеленский продлили действие военного положения и мобилизацию до середины мая. Соответственно, выборов весной на Украине не будет.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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