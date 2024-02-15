Глава Крыма никак не может заставить подчиненных выполнять его поручения

Крымские чиновники по-прежнему пропускают мимо ушей поручения, данные главой республики.

Вопросы исполнительской дисциплины обсуждались на очередном совещании по проблемам муниципальных образований.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на многочисленные поручения и даже увольнения, до сих пор на смогли наладить систему пассажирских перевозок.

«К сожалению, пока не удается полностью устранить проблемы в работе общественного пассажирского транспорта, – признал Сергей Аксенов. – Системного подхода по данному направлению в муниципалитетах нет. Напомню, что главная цель – соблюдение перевозчиками расписания в утреннее и вечернее время, актуализация маршрутов движения».

Еще одно «больное место» – выплата компенсаций пострадавшим от «урагана века».

«Поручил завершить процедуры по организации выплат единовременной материальной помощи крымчанам, у которых во время ЧС в результате стихии в ноябре 2023 года отсутствовало электроснабжение более суток подряд. Наши граждане не должны страдать из-за нерадивых чиновников и бюрократических ошибок», – заявил глава Крыма, но не уточнил, какою ответственность понесут чиновники за свою нерадивость и безграмотность.

Ялта, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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