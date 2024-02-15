В командовании Черноморского флота РФ произошли изменения – об этом пишет военный аналитик Михаил Звинчук в telegram-канале «Рыбарь» со ссылкой на источники. Информацию подтверждает telegram-канал «Два майора».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщается, что сейчас обязанности командующего временно исполняет начальник штаба ЧФ, севастополец вице-адмирал Сергей Пинчук.
Виктор Соколов, по одним данным, отправлен в отставку, по другим – отстранен на время служебного расследования.
Минобороны и другие официальные органы ситуацию пока не комментируют.
Севастополь, Мирослава Мельник
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