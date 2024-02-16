Азовское море «закипело»

У берегов Краснодарского каря «закипело» Азовское море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соцсети заполнили видео, демонстрирующие бурление воды подобно тому, как кипит жидкость в кастрюле.

«Указанное явление может быть связано с предстоящим извержением грязевого вулкана, – цитирует ТАСС врио руководителя Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора Дениса Савичева. – Такие извержения в акватории Азовского моря в районе Таманского полуострова происходят на регулярной основе».

Вулкан, о котором идет речь, находится в районе станицы Голубицкой в Темрюкском районе. Он извергается раз в 10-15 лет. В этом году разбудить его могло внезапное потепление: это, предположительно, запустило процесс разложения органических веществ, скопившихся у берега, что, в свою очередь, привело к выбросу метана.

В управлении Росприроднадзора утверждают, что негативных последствий для окружающей среды от извержения грязевого вулкана до сих пор не фиксировалось.

Темрюк, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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