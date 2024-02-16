Туристы из России угнали на Карибах яхту и зарабатывали на ней в Крыму

Туристы из России угнали на Карибах яхту и в течение нескольких лет зарабатывали на ней в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2019 году группа россиян отдыхала на островах Антигуа и Барбуда, где взяли на прокат у чартерной компании парусно-моторную яхту стоимостью 30 млн в рублевом эквиваленте. И отправились в Севастополь.

Краденую яхту зарегистрировали по поддельным документам и сдавали в аренду для морских прогулок вдоль российского и турецкого побережья Черного моря.

На днях яхту задержали сотрудники таможни. Эксперты обнаружили два идентификационных номера, один из которых нанесен кустарным способом и является поддельным. Само судно оказалось не задекларированным и до сих пор находится в статусе иностранного товара. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 8 миллионов рублей.

«Иностранная фирма, собственник транспортного средства, подтвердила информацию о его хищении. Королевской полицией Антигуа и Барбуды возбуждено уголовное дело. Главарь преступной банды находится в международном розыске, – сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ. – Севастопольская таможня возбудила уголовные дела за уклонение от уплаты таможенных платежей и легализацию имущества, приобретенного преступным путем».

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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