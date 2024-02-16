В Крыму водитель сломавшейся фуры уже неделю живет с семьей на дороге

Водитель фуры с семьей застрял на трассе в Крыму – у большегруза сломался мотор. Мужчина, женщина и кот уже неделю живут на дороге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фура везла макулатуру из Октябрьского в Симферополь. У водителя диабет II типа, может экстренно понадобиться медицинская помощь, поэтому в рейсы он ездить с женой и котом, которого не с кем оставить дома. Двигатель вышел из строя возле Дубков. Бросить машину и груз мужчина не может, так как несет за них ответственность.

Фура встала еще неделю назад. «Вчера приезжал хозяин груза, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Рассказал, что пытался найти и купить новый двигатель, но увы – таких нет. А потом уехал».

Семью дальнобойщиков подкармливают проезжающие мимо коллеги и крымские волонтеры: застрявшим на трассе привозят воду, еду, необходимые мелочи. Сколько еще они проведут в заглохшем грузовике на дороге – неизвестно.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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