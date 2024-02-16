В списки на выплату «компенсаций за ураган» внесут еще 16,5 тыс крымчан

Правительство Крыма приняло решение выплатить компенсацию за ноябрьский шторм еще 16,5 тыс человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Как уже сообщал «Новый День», на выплату материальной помощи в размере 10 тысяч рублей было подано более 500 тысяч заявлений. На сегодняшний день удовлетворено 380 тысяч 926.
Теперь власти скорректировали границы зоны ЧС в Бахчисарайском, Джанкойском, Белогорском, Нижнегорском, Сакском, Симферопольский районах, в городах Симферополе и Саки. В связи с этим в списки на компенсацию внесены еще 16,5 тыс человек.
«Дополнительные бюджетные средства для выплат будут выделены в полном объеме, до 1 марта работа по выплатам будет завершена, – заявил Аксенов. – К сожалению, не все главы администраций и руководители региональных филиалов ГУП РК «Крымэнерго» выполнили эту работу до 15 февраля так, как было поручено. Эти должностные лица должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности».
Кого именно и как будут наказывать, он не уточнил.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2024, РИА «Новый День»