Социальный фонд отказывается засчитывать крымчанам украинский стаж

Социальный фонд России отказывается засчитывать крымчанам и севастопольцам стаж работы в украинский период.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2014 году была принята специальная норма закона 208, которая определила форму учета страхового стажа жителей полуострова и форму расчетов страховых взносов.

Тем не менее, Социальный фонд требует подтвердить страховой стаж в украинский период сведениями об уплате страховых взносов в украинский пенсионный фонд, что, разумеется невозможно.

В итоге в индивидуальных лицевых счетах крымчан и севастопольцев в Социальном фонде отсутствуют сведения о трудовой деятельности в период до 2014 года.

По этому повод в Севастополе подали в суд несколько исков. 13 февраля по одному из них Ленинский районный суд вынес положительное решение.

«Мы хотим создать административную практику в Пенсионном фонде Социального страхования, чтобы по всем крымчанам и севастопольцам это всё работало «автоматом». Когда гражданин обращается, еще не достигая пенсионного возраста, за корректировкой сведений индивидуального лицевого счёта в Пенсионный фонд, представляя соответствующие документы подтверждающие наличие у него трудового стажа во времена Украины, и чтобы Пенсионный фонд самостоятельно делал уже корректировки, вносил эти сведения в индивидуальный лицевой счет», – цитирует ForPost руководителz проекта «Центр защиты прав граждан», представитель истца Антона Афанасьева.

Решение суда еще может быть оспорено.

Севастополь, Олег Яковенко

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