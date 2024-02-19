Качество воды в Черном море существенно ухудшилось

Качество воды в Черном море за последние 60 лет существенно ухудшилось. Об этом заявил директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в начале 60-х годов прошлого века Черное море находилось в естественном состоянии, утверждает ученый, а все наблюдаемые внутригодовые и межгодовые изменения определялись, в основном, изменениями погоды и климата.

Но потом началось интенсивное использование в сельском хозяйстве удобрений, ядохимикатов и пестицидов. Это позволило существенно повысить производительность сельхозпредприятий, но в Черное море стали попадать биогенные элементы, а это, в свою очередь, привело к снижению качества воды, повышение ее мутности (эвтрофикации).

В 90-х годах интенсивность этого процесса начала снижаться, но, в связи с изменениями климата, температура воды в море начала повышаться. Это тоже оказывает негативное влияние, так как теплая вода хуже перемешивается и менее насыщена кислородом. Особенно ощутимо это влияет на состояние глубоких вод.

Плюс, возросла антропогенная нагрузка на прибрежные воды, что также способствует снижению их качественных показателей, отмечает Коновалов.

В частности, речь идет о микропластике – его содержание в морской воде постоянно растет. Микропластик менее ядовит, что чем ядохимикаты или пестициды, но все равно опасен и для морской флоры и фауны, и для человека, так как попадет в организма с водой и пищей.

«Проблема микропластика в Черном море существует. Но, если сравнивать с другими районами мирового океана и побережьями других стран, то для нас она не является самой большой и первостепенной, – цитирует директора Морского гидрофизического института РАН РИА Новости Крым. – Однако это не означает, что этим не надо заниматься. Если не проводить наблюдения за поступлением пластика в морские воды, его трансформацией в морской среде, можно получить плачевный результат».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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