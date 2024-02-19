В Севастополе на деньги города развернули стройку в заказнике Ласпи

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала устранить нарушения в заказнике «Ласпи»

Как сообщили РИА «Новый День» в Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуре, в ноябре 2022 года коммерческая организация получила субсидию из городского бюджета на оборудование пункта проката туристического инвентаря на базе отдыха в Балаклавском районе. Однако при реализации проекта получатель гранта нарушил требования экологического законодательства и разместил объекты туристической инфраструктуры на особо охраняемой природной территории государственного природного заказника «Ласпи»: были возведены две свайные бетонированные конструкции.

Правда, существенного наказания за такое нарушение пока не последовало: виновника оштрафовали всего на 10 тысяч рублей.

А природоохранный прокурор направил в Балаклавский районный суд Севастополя иск о возложении на организацию обязанности привести территорию заказника в первоначальное состояние.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов), но расследование по нему еще не завершено.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube