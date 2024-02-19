С начала года спрос на отдых в Крыму вырос в 2 раза

Спрос на отдых в Крыму в январе-феврале вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на туроператоров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 85% и уже купивших путевки или забронировавших жилье, собираются отдыхать на полуострове в период с мая по август, часть планирует поездку на осень, есть и те, кто собирается посетить Крым в ближайшее время – в начале и середины весны. Средний срок планируемого пребывания – 10 дней.

По традиции, около половины всех бронирований приходится на ЮБК – в первую очередь, на Ялту. Около 30% выбрали восточное побережье, где лидируют Феодосия, Коктебель и Судак.

Туроператоры, отмечают, что цены на отдых в Крыму выросли уже на 4% – 5%.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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