В Крым возвращаются аисты

В Крым уже потянулись аисты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аист для полуострова – птица редкая. В 2020 году орнитологи насчитали полтора десятка пар, в 2023 – 32 пары. Двукратное увеличение специалисты связывают с возобновлением работы Северо-Крымского канала, рядом с которым предпочитают селиться эти птицы.

Крымская зима для аистов слишком холодна и нестабильна, поэтому они предпочитают дожидаться тепла в Дагестане или Армении, некоторые добираются даже до Африки. Но весной возвращаются на полуостров.

Первую в этом году птицу заметили в минувшие выходные на Керченском полуострове вблизи села Батального – аист вил гнездо.

«Первый аист прилетел в Крым с последней оттепелью, на 8 дней раньше, чем в прошлом году», – сообщил научный сотрудник ФГУП «Заповедный Крым» Игорь Сикорский, отметив, что это, возможно, один из самых ранних прилетов белого аиста для юга России.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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