В Севастополе депутатам и чиновникам повысили зарплату

Севастопольским депутатам и чиновникам повысили зарплату.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», правительство города увеличило финансирование севастопольских муниципалитетов на 6 миллионов рублей.

80% этой суммы пойдет на увеличение денежного вознаграждения сотрудникам районных администраций и депутатов муниципального уровня, остальное – на содержание органов местного самоуправления.

Рекордсменами по затратам на зарплату стали Нахимовский и Гагаринский ВМО – по 16,4 млн рублей, пишет Севкор. На втором месте Балаклавский муниципалитет – 15 млн рублей, меньше всего расходов в Ленинском районе – 14 млн рублей.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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