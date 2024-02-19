В Крыму море разрушает массовые захоронения советских солдат, власти пока не реагируют

Море разрушает массовые захоронения советских солдат в Керчи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после ноябрьского шторма в Героевском – курортный поселок на юге Керчи – обнаружили останки 11 человек. По найденным рядом пуговицам и медали поисковики пришли к выводу, что это скелеты советских бойцов – участников Эльтигенского десанта 1943 года.

На днях недалеко от того места обнаружили останки еще 8 человек. Скорее всего, и те, и другие были похоронены без особых почестей в так называемых санитарных ямах. Чуть позже поблизости от этого места была организована братская могила, на которой потом установили монумент.

И вот теперь море угрожает разрушить все эти захоронения.

«Обе санитарные ямы находятся практически под боком братской могилы прямо у кромки берега. Там небольшой монумент и захоронение. Раньше как-то не размывало берег, а этой зимой штормы значительно смыли грунт: пляжа больше нет, – цитирует ForPost командира поискового отряда «Керчь» ПО «Крымский Рубеж» ДОСААФ России по Республике Крым Виктора Густого. – Когда мы были в начале декабря, то до монумента оставалось не меньше шести метров, а сейчас – ровно метр. И единственный вопрос: когда все обрушится. Хотелось бы все-таки не переносить братскую могилу, а укрепить берег. Если переносить останки, то это хлопотно – территория немаленькая, ее сложно расчищать. Кроме того, в этом случае необходимо будет эксгумировать останки и перенести сам монумент. Мне кажется, проще укрепить».

С просьбой укрепить берег поисковики обратились в администрацию Керчи, но ответа пока не получили. Не смогли чиновники оперативно ответить и на запрос журналистов.

Керчь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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