В Крыму ждут Владимира Путина

Строительство Соборной мечети в Крыму полностью завершено – об этом заявил Муфтий мусульман Крыма и Севастополя Хаджи Эмирали Аблаев.

Как уже сообщал «Новый День», возведение мечети в Симферополе началось в сентябре 2015 года. Сначала стройку вел турецкий подрядчик, но после обострения отношений из-за событий в Сирии контракт был разорван, и строительство продолжили уже российские компании.

Открыть мечеть собирались в апреле 2020 года, однако потом сроки неоднократно переносились. В конце мая 2023 года президент России Владимир Путин призвал скорее завершить объект.

Тогда глава РК Сергей Аксенов заявил, что завершить строительно-монтажные работы планируется в сентябре. НО первый намаз в молельном зале Соборной мечети прошел в тестовом режиме только в начале декабря, а торжественное открытие перенесли на февраль 2024 года.

Муфтий мусульман Крыма и Севастополя Хаджи Эмирали Аблаев сообщил, что все работы завершены и на открытие Соборной мечети ждут Владимира Путина. Дату он не уточнил.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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