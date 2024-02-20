Два крымчанина покалечили друг друга, выясняя, кто более чуткий

В Крыму два приятеля покалечили друг друга, выясняя, кто из них более чуткий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история началась еще год назад, когда у одного из обитателей Красной Слободы (село в Белогорском районе) сгорел дом.

Друзья ему ничем не помогли, и погорелец затаил обиду. Недавно приятели попросили его подбросить до соседнего села и уже в пункте назначения получили порцию упреков в нечуткости. Но вины не признали.

Один из них назвал выдвинувшего претензии нытиком и ударил кружкой по голове. Тот в ответ трижды выстрелил по ногам оппонента из травматического пистолета. Позже, правда, раскаялся и приходил к пострадавшему в больницу, чтобы помириться. Но тот прощать обидчика не хотел и сам обвинял в нечуткости. «Тогда стрелок лег в ту же палату с сотрясением после кружки, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Пистолет пока на экспертизе, вероятность уголовки высокая».

Белогорск, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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