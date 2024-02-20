В центре Алупки решили оживить прошлое

Центру Алупки вернут исторический облик, а зданий на гостевых улицах распишут местные художники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городе проводится реконструкция улиц Амет-Хана Султана и Фрунзе, Аллеи летчиков, площади Ленина и примыкающих к ним участков. Их решено оформить в стиле конца XIX – начала XX веков и сделать пешеходной зоной: вместо асфальта укладывается брусчатки, разномастные заборы меняют на кованные ограждения в стиле дачи купца Воскресенского, устанавливают стилизованные чугунные опоры освещения.

А фасады зданий собираются расписать: уже объявлен конкурс среди местных художников. Все рисунки должны быть выполнены в едином стиле и цветовой гамме.

Завершить реконструкцию должны к 1 к апреля.

Алупка, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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