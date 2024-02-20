Севастополь стал российским лидером по доле населения, строго придерживающегося ЗОЖ, но антизожники все портят

Севастополь стал в России лидером по доле населения, строго придерживающегося здорового образа жизни. Исследование проводила FinExpertiza.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2023 году количество россиян без вредных привычек восстановилось до пандемийного уровня, а число строго придерживающихся принципов здорового образа жизни, выросло на 27,6% – до 11 млн человек.

Серьезнее следить за своим здоровьем стали жители 57 регионов. Наиболее сильная тенденция к увеличению доли строгих зожников отмечалась в ХМАО, Ивановской области, Тыве, НАО, Чувашии.

Меньше «ортодоксальных» приверженцев ЗОЖ стало в трети регионов, в том числе и в Крыму, где этот показатель снизился за год с 20,4% до 18,6%.

В Севастополе же, наоборот, отмечается увеличение высокой приверженности с 28,6% до 34,9% – это самый высокий уровень в стране.

Однако, отмечают авторы исследования, высокая или низкая доля строгих приверженцев ЗОЖ не всегда означает, что население того или иного региона в целом старается придерживаться правил здоровой жизни либо, наоборот, отвергает их. Нужно учитывать еще и тех, кто ведет умеренно здоровый образ жизни, а также тех, кто курит либо нарушает два или более правил ЗОЖ (их называют антизожниками).

Проанализировав соотношение всех трех категорий населения, аналитики FinExpertiza составили рейтинг регионов с самым здоровым образом жизни. И в нем Севастополь, набравший 546 баллов, занимает только 10-е место, а по индексу ЗОЖ – всего 41-е.

Крым в этом вопросе Севастополь обошел: по индексу ЗОЖ он занимает 36 место – в республике меньше антизожников, чем у соседей: в РК их 26%, а в Севастополе – почти 31%.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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