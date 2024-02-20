В Крыму объявили охоту на групера

В Крыму начали охоту на групера

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это род лучепёрых рыб из семейства каменных окуней (Serranidae). Насчитывают 88 видов, на территории Росси встречаются только 2.

Недавно эти морские хищники, способные уничтожить всю кормовую базу, объявились в крымских берегов. Предполагается, что «забрели» из Средиземного моря.

А директор Алуштинского аквариума Виктор Жиленко объявил, что заплатит 5 тысяч рублей тому, кто сумеет поймать групера:

«Они вырастают до 50 см, а некоторые их братья до двух метров. Так что объявлена охота на этого незваного гостя», – цитирует сотрудников учреждения Газета.ru.

Между тем, специалисты считают, что эта «забава» никаких проблем не решит:

«Чтобы избавиться от рыб, нужно узнать причину их появления в крымских водах и отталкиваться от этого, – цитирует News.ru ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова. – Возможно, у них произошли какие-то мутации. Но избавиться от них путем истребления – это совершенно тупиковый вариант. Я не поддерживаю истребление какого-то вида, не говоря о том, что поймать их всех попросту не получится».

Алушта, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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