В Ялте всем владельцам недостроев приказали явиться в мэрию

В Ялте выявили 134 долгостроя – от бетонных гаражей до многоэтажных комплексов. Об этом заявила глава города Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам градоначальницы, большинство недостроев появилось в украинский период, несколько остались еще с советских времен.

«Условно разделили объекты на группы: те, которые можно достроить и те, которые по различным причинам достроить нельзя (по большинству есть судебные иски). По части решение еще не принято – в процессе, – рассказала Павленко. – С установленными собственниками уже идет работа – обсуждаем судьбу строений, готовы оказать содействие в подготовке документов и разработке «дорожной» карты. Остальным даю месяц – ждем в администрации».

Что будет, если собственники не объявятся, госпожа мэр не уточнила.

У горожан тема вызвала большой интерес. Одни возмущаются, почем власти так долго возятся с долгостроями, хотя по законодательству давно должны были изъять занимаемую ими землю. Другие интересуются судьбой конкретных объектов: например, гостиницы Ялита, расположенной рядом с санаторием Мисхор, или недостроенного корпуса на стыке санаториев «Днепр» и «Родина».

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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