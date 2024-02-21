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Среда, 21 февраля 2024, 12:38 мск

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В Крыму пошла на спад заболеваемость ОРВИ и гриппом

В Крыму снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, за минувшую неделю острые респираторные вирусные инфекции в РК подтвердились у 10 тысяч 772 человек, эпидпорог сейчас превышен на 9%. Напомним, неделей ранее этот показатель составлял 32%.

В Севастополе заболели 3 тысячи 337 человек, заболеваемость ниже эпидемического порога на 9,3%, в то время как на прошлой неделе была ниже на 12,1%.

Интенсивность циркуляции гриппа на полуострове за 7 дней снизилась примерно на 30%.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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