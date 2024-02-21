В Крыму национализировали 11 грузовиков, использовавшихся незаконно

В Крыму национализировали 11 грузовиков, зарегистрированных на Украине.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южного таможенного управления ФТС России, в 2015 году одна из крымских фирм получила 6 тягачей и 5 полуприцепов-цистерн с товарами.

Машины должны были отправить обратно, но фирма оставила их себе и использовала для внутренних перевозок, при этом в российском правовом поле их не зарегистрировали.

Когда автомобили попали в поле зрения таможенников, на них был наложен арест. Экспертиза оценила их в 20,3 миллиона рублей. Суд принял решение обратить их в федеральную собственность. После этого машины передали военным.

Фирме же, незаконной использовавшей грузовой транспорт, придется заплатить более 18 миллионов рублей таможенных платежей и пени.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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