В Крыму восстанавливают лесополосы вдоль дорог и полей

В Крыму продолжают работу по восстановлению лесов, особое внимание уделяется лесополосам вдоль дорог и полей. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым – заместитель Главного государственного инспектора Александр Березнев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лесополосы призваны защищать прилегающие территории от вредного влияния суховеев на урожай, улучшения водного режима почвы путём задержания снега и уменьшения испарения, для предотвращения эрозии почв и роста оврагов, а также для защиты железных и автомобильных дорог от снежных и песчаных заносов.

По словам Березнева, за последние 3 года только в Первомайском районе деревьями засадили более 300 гектаров земель. Активно такие работы ведутся также в Раздольненском, Нижнегорском, Ленинском и Сакском районах. Для посадок, в основном, используют дуб, сосну и клен. Белогорском районе высаживают дуб и орех, в окрестностях Судака – крымскую сосну.

А вот тополь теперь в лесополосах не используют. Почему – Березнев не уточнил.

Отметим, что тополь является одним из лидеров по очистке атмосферного воздуха, кроме того, он предохраняет от заболачивания территории, на которых по разным причинам скапливается вода.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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