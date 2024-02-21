В Крыму объявили в федеральный розыск экс-судью, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере

В Крыму объявили в федеральный розыск бывшего мирового судью Анапы, обвиненного в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по версии следствия, экс-судья обещал знакомому предпринимателю решить вопрос о прекращении в отношении него уголовного дела. Согласиться «клиент» не успел – его задержали. После того как расследование было завершено, а дело передали в суд, экс-судья снова встретился с бизнесменом в Алуште и заверил, что сможет помочь с назначением условного или минимального срока. Но нужно 6 млн – чтобы заплатить «кому надо» не только в Крыму, но и в Москве.

В Симферополе он получил часть суммы и даже составил расписку о получении денег якобы в долг. Сотрудники ФСБ задержали экс-судью, однако тот сумел скрыться.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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