В Крыму грозятся опубликовать список спекулянтов

В Крыму обнаружили завышение цен на социально значимые группы товаров. Вопрос обсуждался на встрече главы РК Сергея Аксенова с министром промышленной политики республики Анушаваном Агаджаняном.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», были проанализированы цепочки между производителями, поставщиками, дистрибьюторами и торговыми сетями. По 14 видам товаров, имеющим острое социальное значение, выявлены факты превышения до 68% надбавочной стоимости, по некоторым – до 90%. Также выявлены факты, подпадающие под нарушение антимонопольного законодательства.

«Спекулировать в непростое для экономики время считаю просто аморальным. Даю неделю времени на проведение совещаний с представителями торговых сетей для определения алгоритма действий по каждому социально значимому товару. По итогам будет опубликован перечень как добросовестных предпринимателей, так и спекулянтов», – заявил Аксенов по итогам встречи.

Симферополь, Лиана Макоба

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