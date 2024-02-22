«А раньше не видели?» В Евпатории удивлены «открытием» Гоцанюка

Евпаторию должны привести в порядок к началу марта – об этом заявил премьер-министр РК Юрий Гоцанюк.

Как уже сообщал «Новый День», глава РК Сергей Аксенов поручил Гоцанюку взять на личный контроль организацию санитарной очистки города и наведение порядка на его улицах. Как выяснилось, в Евпатории до сих пор не убрали последствия шторма, который был еще в ноябре.

«Слабо налажена работа по санитарной очистке, – констатировал премьер. – Поручил в течение суток принять организационные решения по генеральной уборке города, также принять решение о проведении общегородского субботника.

Уборка должна производится строго в соответствии с графиками.

Будут определены территории и закреплены ответственные лица. В течение следующей недели город должен быть приведен в порядок. Все проблемные вопросы должны быть решены администрацией города и ответственными службами».

Обсуждая ситуацию в соцсетяха, горожане недоумевают: неужели раньше проблему никто не замечал – «жители сколько писали и говорили»:

«Очень интересно читать такие вести, но Юрий Гоцанюк в Евпатории был с 2023 по февраль 2024, ну, точно не меньше 5-6 раз! Министры республики и другие ответственные лица тоже приезжали в Евпаторию не один раз, но никто ничего не видел – все было в порядке.

А теперь, как говорится: «Внимание, вопрос!». Где в Евпатории настолько чисто и что за такой прелестный маршрут, по которому в город заезжают руководители и при этом не видят реальной ситуации?

Очень грустно и печально, что меры у нас в Крыму предпринимаются по факту и то в случае, если Сергей Валерьевич на это укажет! А так, вон, целый год все ездили – никто ничего не видел! Прям дежавю какое-то!»

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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