Крымчанам добавили выходных дней – соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», помимо государственных праздников и 18 марта – Дня воссоединения с Россией, праздничными и нерабочими объявлены:
12 апреля 2024 года – в связи с празднованием Ораза-байрама;
6 мая 2024 года – в связи с празднованием Пасхи;
17 июня 2024 года – в связи с празднованием Курбан-байрама;
24 июня 2024 года – в связи с празднованием дня Святой Троицы.
Симферополь, Лиана Макоба
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