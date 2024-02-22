В Крыму турист из ревности сжег 9 млн рублей

В Крыму вынесли приговор жителю Московской области, из ревности сжегшему 9 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, в апреле прошлого года мужчина на почве ревности приехал к одному из пансионатов, в котором ранее отдыхала его супруга. Увидев на парковке автомобиль «Фольксваген», он облил его заранее припасенной горючей жидкостью и поджег.

В результате возгорания был уничтожен дорогостоящий автомобиль стоимостью более 4 млн рублей и находящиеся в нем 5 млн рублей. Вину мужчина признал.

Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.

По иску владельца автомобиля с жителя Московской области взыскан ущерб в размере более 9 млн рублей, а также компенсация морального вреда в размере 7 тысяч рублей.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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