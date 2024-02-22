Вера украинцев в победу снижается, а готовность к переговорам растет

Вера украинцев в победу постепенно снижается, а готовность к переговорам растет. Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в мае 2022 года в победу безусловно верили 80% украинцев и скорее верили – 15%. В декабре 2023 стало 65% + 23%, а в феврале 2024 – уже 60% + 29%.

Растет количество людей, готовых к территориальным потерям: в мае таких было 6%, сейчас – 19%.

В полное восстановление границ в 2022 году верили 61%, сейчас – 52%.

При этом число сторонников дипломатического пути завершения конфликта с Россией выросла с 59% до 72%.

Другие исследования показали, что украинцы стали меньше доверять союзникам. Так, согласно результатам социологического опроса группы «Рейтинг», доля тех, кто считает Польшу однозначно дружественной снизилась вдвое – с 79% до 33%.

Число тех, кто говорит об однозначной дружественности США, снизилась с 61% до 35%.

Жители других государств тоже отвечают украинцам недоверием: только 10% европейцев верят, что Украина победит, в победу РФ верят 20% – об этом свидетельствуют данные опроса YouGov and Datapraxis, сообщается в докладе экспертов Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

37% считают, что ситуация закончится «компромиссным урегулированием».

При этом в Венгрии (64%), Греции (59%), Италии (52%) и Австрии (49%) популярно мнение, что на Украину нужно оказать давление, «чтобы было согласие для урегулирования».

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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