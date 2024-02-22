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Четверг, 22 февраля 2024, 15:32 мск

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Руководство 20 процентов крымских СНТ отказываются переходить на прямые расчеты с энергетиками

Руководство каждого пятого крымского СНТ отказалось передать свои энергосети ГУП «Крымэнерго».

Как уже сообщал «Новый День», перевести садоводов на прямые расчеты с ресурсоснабжающей организацией глава РК Сергей Аксенов поручил в конце января, заявив, что это единственный способ обеспечить для граждан прозрачную и справедливую оплату за электроэнергию.

«На сегодняшний день в 42 СНТ из 53 приняли решение о переходе на прямые договоры. В 11 отказались от передачи сетей ресурсоснабжающей организации, поэтому там будет инициирована прокурорская проверка», – сообщил Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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