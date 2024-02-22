Воронцовскому дворцу «с неба» упали 223 млн рублей – кто их осваивает

Неизвестные пожертвовали более 223 млн рублей на диабазовую брусчатку – для обновления дорожек в парке Воронцовского дворца в Алупке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Государственное автономное учреждение культуры Республики Крым «Алупкинский дворцово-парковый заповедник» (Воронцовский дворец) провело закупку гранитной брусчатки (для проведения последующих работ в части благоустройства территории с восстановлением, устройством и ремонтом парковых дорожек и прилегающей инфраструктуры), а также оказание услуг по ее ответственному хранению, сортировке, паллетированию, погрузке.

Напомним, почти два столетия назад для строительства здания самого дворца в 1830-1840-х годах использовался очень твердый камень, химически и по минеральному составу близкий к базальту, – красивый зеленоватый диабаз, который добывали неподалеку усилиями военных саперов.

Для дорожек парка теперь будет поставлена пилено-колотая (четыре грани пиленные, верх и низ колотый) брусчатка из габбро-диабаза трех разных размеров (всего 15 тыс 289 квадратных метров) и 770 квадратных метров черного сланца (пластушки). Общая стоимость камня составила 223 млн рублей.

В документации к закупке указано: «Источник финансирования: средства от пожертвования». Имя жертвователя не сообщается. В 2015 году подобный случай был, когда глава администрации Кремля Сергей Иванов из личных средств пожертвовал Воронцовскому дворцу-музею 450 тысяч рублей.

Закупка брусчатки производилась без конкурса, у единственного поставщика. Им оказалось ООО «ГАРДЕН СИТИ», имеющее юридический адрес в Москве на Плющихе и крымских родственников. Гендиректором его является Игорь Ефимкин, известный в строительных кругах Крыма и Севастополя еще со времен скандальной миллиардной реконструкции парка Победы в Севастополе (2018).

Через нескольких коллег Ефимкин связан со строительными структурами крупнейшего застройщика и экс-вице-премьера Крыма Евгения Кабанова. Кроме того, он является хозяином и директором ООО «Суланж», примечательного тем, что в 2014 году оно было зарегистрировано по адресу: Алупка, Дворцовое Шоссе, дом 34. Теперь оно, правда, переехало в Симферополь, а на месте дома №34 на Дворцом Шоссе вырос элитный жилой комплекс.

Симферополь, Ольга Картошина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube