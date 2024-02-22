Сорняк и слабительное: чем опасна запрещенная ипомея трехцветная

Ипомея трехцветная, включенная в перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, – чисто декоративное растение и несет угрозу только сельскому хозяйству, потому что это трудно выводимый сорняк. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила агроном, биолог, плодоовощевод Елизавета Тихонова.

Как уже сообщал «Новый День», председатель правительства РФ Михаил Мишустин в начале февраля подписал постановление о расширении перечня наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю на территории России.

В обновленный список вошли «особо опасные для жизни и здоровья людей вещества из числа синтетических каннабиноидов, триптаминов и бензодиазепинов», а также расширен «перечень растений, которые содержат наркотические средства или психотропные вещества и подлежат контролю в России».

Исходя из этого постановления, ипомею трехцветную, в семечках которой, как считают в Госдуме РФ, содержатся наркотические вещества, запрещено культивировать на территории страны – если количество этого растения на участке превышает 10 вьюнов, это будет квалифицироваться как преступление.

«Никаких точных доказательств тому, что в этом растении находится наркотическое вещество, нет. Нигде не проходили исследования на его выявление, – говорит Тихонова. – Ни в одном советском источнике ипомея не числится как наркотическое растение, и это абсолютно обосновано. Единственная разновидность ипомеи, которая растет в Мексике, – та, которую использовали ацтеки, она называется ялапа пурга, – она является слабительным».

По словам Тихоновой, ипомея является опасной только в том случае, если заражена грибком – близким родственником спорыньи: «Именно из спорыньи ранее синтезировали вещество эрголин, которое может иметь психоделический эффект. Но такое заражение случается не часто – это в пределах ошибки».

Агроном напоминает, что это декоративное растение выращивается с древних времен. Ипомею едят птицы, мыши-полевки, нектаром питаются насекомые. «Она никогда не считалась ядовитой или опасной. Тот же батат очень близкий родственник ипомеи, а его едят полмира», – цитирует эксперта РИА Новости Крым.

А вот для сельского хозяйства ипомея трехцветная представляет проблему, потому что является трудноудаляемым сорняком.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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