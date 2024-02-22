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Четверг, 22 февраля 2024, 18:22 мск

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На Украине бизнесу приходится платить банкам за долги правительства

Украинскому бизнесу приходится палить банкам за долги правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», долги перед банками по правительственной кредитной программе для бизнеса «Доступные кредиты 5%-7%-9%» к началу 2024 года достигли 7 млрд гривен. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности Нацбанка Первин Дадашова.

Власти объясняют долг тотальным дефицитом государственного бюджета из-за проблемы с поступлениями международной помощи, а также тем, что в январе 2024 года Министерство финансов оплачивал только приоритетные расходы государства, к которым такие кредитные платежи не относят.

Напомним, кредитная госпрограмма «5%-7%-9%» действовала на Украине с февраля 2020 года. Суть ее в том, что компании получают от банков кредиты под 5%, 7% или 9% годовых, хотя реально те могут стоить в разы дороже, но все проценты, превышающие эти уровни, платит государство из госбюджета через созданный под подобные проекты Фонд развития предпринимательства (ФРП). За прошедшие 4 года банки в рамках этой программы предоставили более 81 тысяч кредитов на общую сумму 275,5 млрд гривен, только в январе выдано более 1 тысячи кредитов на 5,4 млрд гривен. А долг правительства достиг суммы за 5 месяцев.

Банки решили переложить проблему со своих плеч на заемщиков. Они переписали договоры по «5%-7%-9%», в которых добавили требование о том, что, когда государственную часть процентов за бизнес вовремя не платит ФРП, это делает сам заемщик. В итоге процент по кредиту возрастает до 20% – 25%. То есть банк никак не страдает – он получает свою маржу сразу. А компания-заемщик потом сама становится в очередь и ждет, когда правительство компенсирует эти проценты (через обслуживающий банк) – чего можно ждать месяцами.

Решать проблему долгов все же придется, так как это одно из требований МВФ. Минфин и Минэкономики Украины сейчас переписывают условия и требования «5%-7%-9%», подключили и Нацбанк. Что именно изменится – пока неизвестно, но уже ясно, что условия буду ужесточены и кредитов будет выдаваться меньше.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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