В воскресенье, 25 февраля, Украина пыталась атаковать Крым ракетами.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», около в 18:30 в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Отбой объявили через час.
Губернатор Михаил Развожаев со ссылкой на Минобороны РФ пояснил: около 19:00 пресечена попытка осуществить атаку с применением двух авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации; дежурными средствами ПВО украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря.
Севастополь, Мирослава Мельник
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