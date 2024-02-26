В воскресенье, 25 февраля, Украина пыталась атаковать Крым ракетами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около в 18:30 в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Отбой объявили через час.

Губернатор Михаил Развожаев со ссылкой на Минобороны РФ пояснил: около 19:00 пресечена попытка осуществить атаку с применением двух авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации; дежурными средствами ПВО украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря.

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube