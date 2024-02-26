В Крыму «медведи» избили посетителей кафе

23 февраля в поселке Черноморское отметили массовым избиением посетителей кафе. Зачинщиками стали бойцы ЧВК «Медведи».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все началось с перепалки возле заведения «Крепость». Два нетрезвых добровольца поспорили с местными жителями. Обиделись, ушли, а через пару часов вернулись «с подкреплением»: подмога пришла с автоматоми и начала без разбора бить посетителей прямо на крыльце. Камера видео наблюдения зафиксировала, как несопротивляющихся молодых людей лупят резиновой палкой по голове, пинают в лицо, просто избивают. Часть «мстителей», в том числе и вооруженных зашла внутрь кафе.

«Извиняться и лежать лицом в пол пришлось всем. Некоторых избили, для убедительности стреляли в воздух из автомата, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Очевидцы рассказывают, что участников первоначальной ссоры при этом не было. По нашей информации, один из избитых посетителей в больнице в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело».

Отметим, что бойцы ЧВК «Медведей» заявляли: бригаду курирует сам глава Крыма Сергей Аксенов. Однако в правительстве РК это отрицают: «Это ложь. Подразделения, к которым имеет отношение Крым все известны. ЧВК «Медведи» имеет подчинение совсем по иной вертикали. Позиция руководства Крыма четкая и понятная: все виновные должны быть наказаны согласно закону».

В ГУ МВД по Республике Крым сообщили, что установили все участников конфликта, но задержали почему-то только двух зачинщиков драки, хотя на видео зафиксировано: руки (и ноги) распускали как минимум четверо.

«В чате канала бригады «Медведи» утверждают, что зачинщики обманули остальных добровольцев и уже наказаны. По словам администрации канала, три сотрудника бригады после драки приехали на базу и рассказали, что в заведении выкрикивают проукраинские лозунги. Это оказалось ложью, всех виновных передали полиции», – добавляет «Mash на волне».

Черноморское, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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