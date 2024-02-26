В Крыму отмечают День защитника республики: 26 февраля 2014 года у Верховного Совета в Симферополе состоялся многотысячный митинг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этот день на сессии Верховного совета республики предполагалось обсудить политическую ситуацию в Крыму и отправить в отставку правительство Анатолия Могилева.

Накануне партия «Русское Единство» предложила своим сторонникам 26 февраля в 14 часов собраться у здания Совета. Инициативу попытался перехватить Меджлис (сейчас эта организация запрещена в России, а тогда действовала легально): члены организации с крымско-татарскими и украинскими флагами начали собираться у республиканского парламента уже с 10 часов утра. Они требовали отменить сессию. Через некоторое время к ним присоединились украинские радикалы, приехавшие с материка.

Ближе к 14 часам на площади стали собираться сторонники «Русского Единства», начались стычки между представителями разных сторон. На «русской стороне» тоже стали появляться крымско-татарские флаги. Стычки довольно быстро перерастали в драки.

Сессия Верховного совета должна была начаться в 15 часов, однако депутаты не собрали кворум – не хватило двух человек. Тем временем, на площади перед парламентом началась массовая потасовка, а часть крымско-татарских активистов ворвалась в здание.

Сессию пришлось отложить. Депутаты и члены республиканского правительства начали выяснять отношения: первые заявили о провокации «макеевской команды» с целью сохранения власти, вторые обвинили Верховный совет в сепаратизме.

Столкновения перед парламентом начали стихать. К 17 часам стало известно, что в толпе погиб 1 человек (мужчина скончался от сердечного приступа). За медицинской помощью обратились несколько десятков участников противостояния. Одна из них скончалась в больнице.

Этот день стал для Крыма «точкой невозврата»: в ночь с 26 на 27 февраля сотрудники крымского спецподразделения «Беркут» вместе с добровольцами заняли блокпосты на севере Крыма – Перекопе, Турецком валу и на Чонгарском перешейке, чтобы не пропустить на полуостров украинские войска и группировки праворадикалов.

Утром 27 февраля над зданиями Совета министров и Верховного совета АРК развивались российские флаги.

Памятная дата – День защитника республики установлена Госсоветом Крыма в 2022 году.

«Мы помним нашу решимость и готовность бороться с украинскими нацистами, помним радость и облегчение после того, как на полуострове появились «вежливые люди», – заявил сегодня глава РК Сергей Аксенов». – Мы всегда будем помнить о наших земляках, погибших в столкновениях, которые спровоцировали экстремисты из запрещенных в России организаций. Вечная память защитникам нашей республики: Игорю Андреевичу Постному и Валентине Даниловне Корневой».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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